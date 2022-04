Arriva la Fiorentina, il Maradona si prepara per il primo sold out

Due anni e un po’ di più. 771 giorni dopo quel Napoli-Torino del 29 febbraio 2020 che avrebbe cambiato la vita di tutti, il Maradona – che allora era San Paolo – torna ad aprire al completo le sue porte. Per la prima volta dopo la pandemia, lo stadio dei napoletani potrà essere occupato senza limitazioni dai tifosi azzurri, una coincidenza perfetta visto il campionato che entra nella sua fase finale e la gara contro la Fiorentina di domenica che sarà uno step importante nella strada verso il sogno scudetto.

VERSO IL SOLD OUT

Non è complicato già a inizio settimana immaginare un Maradona al completo guardando i numeri: in questa prima fase di vendita – i biglietti sono disponibili già dallo scorso 29 marzo per i possessori di voucher – sono state polverizzate le due Curve superiori, pochissimi ancora i tagliandi disponibili per i Distinti, assaliti dalla tifoseria ieri. Il Maradona che riapre senza limiti già spinge i tifosi allo stadio, ma il Napoli che vince a Bergamo contro l’Atalanta e rilancia la corsa scudetto fa accelerare. La quota 40 mila spettatori – già raggiunta nelle ultime gare interne – è di fatto già a un passo. La speranza è far registrare il tutto esaurito, il primo vero sold out della stagione.

Fonte: Il Mattino