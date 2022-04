Zanoli preso da Giuntoli dal Carpi è stato leggero di testa e di gambe

Zanoli si è iscritto alla partita subito, con una percussione insospettabile – per gli altri – ha battezzato la sua domenica in vetrina. L’assist per Mertens, roba da trequartisti, è solo l’apice di un assolo di corsa e resistenza, uno dei tanti durante una partita nella quale il terzino prelevato dal Carpi, intuizione di Giuntoli nel 2018, un milione circa d’investimento, ha fatto vedere tanto altro. Spalletti gli ha chiesto di farsi coinvolgere e lui l’ha fatto come Di Lorenzo insegna.

F. Tarantino (Cds)