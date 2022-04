Spalletti, doppio voto: il suo Napoli palleggia meno ed incanta in contropiede

Muta il Napoli, Luciano Spalletti. Ancora una volta sopperisce all’ emergenza, ma stavolta lo fa in maniera diversa. Non si “perde” nel palleggio, ma riparte, si blinda, temporeggia, costruisce e soffre. Camaleontico. Il Mattino e Il Corriere dello Sport giudicano così l’allenatore azzurro:

Spalletti (CdS) 7,5

Riempie la giornata di una partita alternativa, forse perché costretto, ma la disegna con meno palleggio, sventagliate e ripartenze.

SPALLETTI (CdS)8

Il 4-3-3 con Zielinski sembra sballottare di qua e di là all’alba della partita. Poi due incursioni di Zanoli e Lobotka consegna la partita. Il Napoli non palleggia quasi mai, verticalizza appena può, prende e riparte e nel secondo tempo si blinda in difesa con il solo Mertens che s’affaccia dall’altra parte. Costruisce nella sofferenza e in contropiede la sua vittoria, come di trapattoniana memoria. Un incanto.