SERIE C FEMMINILE – Pari a Crotone per il Chieti e il Trani aggancia le abruzzesi

Il campionato di serie C femminile entra nel vivo e la lotta per il primo posto diventa avvincente. Il Chieti di mister Di Camillo non va oltre l’1-1 sul campo del Crotone. Le abruzzesi passano in vantaggio con Stivaletta che sfrutta al meglio l’assist di Luisa Esposito. Le padroni di casa pareggiano con Cinquegrana su azione da corner. Il Trani ne approfitta e vince in trasferta per 1-3 e aggancia le neroverdi al primo posto. Sarà una volata avvincente.

Chieti calcio femminile – Falcocchia, Di Camillo Giada, Russo, Martella, Cutillo, Esposito L., Di Camillo Giulia, Stivaletta, Carnevale, Esposito V., Kokany All. Di Camillo Lello

La Redazione