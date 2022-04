SERIE A – Ore 20,45 Milan-Bologna, le formazioni ufficiali

Alle ore 20,45 si giocherà l’ulyima gara di questa 31esima giornata di campionato di Serie A, a San Siro, fra Milan e Bologna. I rossoneri vogliono la vittoria per staccare ancora il Napoli, ed il Bologna per regalarla a Sinisa Mihajlovic, di nuovo in ospedale per i suoi problemi di salute. Ecco le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim, Leao; Giroud. All.: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo Touré, Castillejo, Ibrahimovic, Rebic, Florenzi, Krunic, Bakayoko, Gabbia, Saelemaekers, Kessie

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Aebischer, Dijks; Svanberg, Barrow; Arnautovic. All.: Tanjga. A disposizione: Bardi, Binks, Bonifazi, Orsolini, Sansone, Viola, Mbaye, Santander, Soriano, Vignato, Kasius, Falcinelli.