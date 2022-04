SERIE A – Hellas Verona-Genoa, formazioni ufficiali. Per gli scaligeri spazio all’ex Simeone

Questo pomeriggio allo stadio “Bentegodi” si giocherà per la trentunesima giornata di campionato la sfida tra l’Hellas Verona e il Genoa. Per gli ospiti gara importante per ottenere punti per la zona salvezza. Da una parte Simeone-Caprari, dall’altra Melegoni-Destro.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone. All. Tudor

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Frendrup; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Melegoni, Portanova; Destro. All. Blessin

La Redazione