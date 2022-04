Ora il Napoli attinge dal settore giovanile, anche Ambrosino respira aria di prima squadra

Si vive per partite come queste (per ora) e da queste partite decollano carriere e racconti. Alessandro Zanoli ha 21 anni e li ha dimostrati tutti, si è fatto notare per la sua contagiosa allegria, è stato coraggioso e intraprendente, con entusiasmo ha ricordato ai distratti che a quest’età si è già adulti per non tremare nei pomeriggi che contano. Spalletti aveva ragione, lo conosceva, si fidava di lui, lo ha scelto come sostituto di Di Lorenzo e ora sorge il sospetto che potrebbe tornare a farlo anche quando il terzino della Nazionale sarà a completa disposizione di questa stagione. Il Napoli che vince contro l’Atalanta si gode (anche) il lavoro dello scouting, attinge dal settore giovanile, fa accomodare in panchina un altro ragazzino, si chiama Ambrosino, classe 2003, bomber della Primavera, e aspetta con serenità il futuro sapendo che tra le mille insidie del mercato si può crescere anche con risorse della casa a chilometro zero.

GIOIA ANCHE PER AMBROSINO. Diventerà pronto anche Giuseppe Ambrosino, un giorno, quando sarà arrivato il momento di dimostrarlo. Per ora il centravanti della Primavera di Frustalupi, 18 anni, 14 gol in campionato (e una doppietta alla Juve), capocannoniere del suo torneo, si diverte a essere grande tra i suoi coetanei, raccogliendo i frutti del sacrificio di una vita, quei pomeriggi trascorsi tra Procida e terra ferma, sul traghetto, tra libri e pranzi fugaci, inseguendo il sogno di diventare calciatore. Con l’Atalanta si è accomodato in panchina, ha festeggiato il successo e la prima convocazione in prima squadra. Una giornata indimenticabile.

Fonte: F. Tarantino (Cds)