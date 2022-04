Lo Monaco: “Zanoli? Ha qualità importanti, prestanza fisica ma anche ottima destrezza”

Pietro Lo Monaco, dirigente, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte a Marte Sport Live.

“Zanoli? Ha qualità importanti, prestanza fisica ma anche ottima destrezza nelle due fasi. Pedina importante in più per il futuro del Napoli. In quella posizione c’è Di Lorenzo ma se ne ho due bravi non è che muore il mondo.

Nel calcio si vive di certezze: una lotta a 3 per lo Scudetto è dura, la si risolve all’ultimo minuto. Il Napoli ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari con le altre 2. L’Inter ha una rosa importante ma anche il Napoli ce l’ha. Non dimentichiamo che ha giocato per tanto tempo senza giocatori importanti, tra cui Osimhen. Il Napoli dimostra di farcela quindi evidentemente ha una consistenza di rosa importante.

In Italia un record ce l’abbiamo sicuro: quello di giudicare il nostro calcio come il più scarso. Certamente non è il più scarso e nemmeno uno dei più scarsi, probabilmente è uno dei livelli più alti. Sicuramente l’Italia è il Paese con il più alto numero di Commissari Tecnici!”.