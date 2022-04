La moviola di Edmondo Pinna: E’ clamoroso Di Bello sul contatto Musso-Mertens

Non un gran pomeriggio per Di Bello (Il Cds vota 5), leader delle presenze per la serie A fino a questo momento (è alla terza gara di fila, arrivando a quota 14): il rigore che si perde è davvero clamoroso, contatto Musso-Mertens netto, si fa fatica a capire come non lo abbia potuto vedere. La chiude con 26 falli fischiati (sotto media: 27,38) e 5 gialli (lui che aveva una media precisa: 4).



CLAMOROSO

Clamoroso il rigore perso da Di Bello (sicuramente non aiutato dall’assistente, nell’occasione): Mertens è solo a tu per tu con Musso, il portiere dell’Atalanta in uscita travolge l’avversario senza avere possibilità di toccare il pallone, abilmente toccato via dallo stesso Mertens. Aureliano al VAR richiama l’arbitro alla revisione sul campo (OFR), ci mette anche troppo Di Bello a decidere per un rigore chiaro.



NO RIGORE

Protesta l’Atlanta che vuole un rigore nella ripresa per un contatto Anguissa-Muriel: in realtà la lettura che dà l’arbitro è corretta, è Muriel che, per cercare il contatto con l’avversario, allarga la gamba destra, finendo per sbilanciare l’avversario che finisce a terra.



REGOLARE

Regolare il gol di Politano: Di Bello fischia la battuta della punizione, Insigne esegue rapidamente, è Zappacosta che tiene in gioco l’esterno azzurro che sorprende tutti e realizza lo 0-2.



VAR: Aureliano 6,5 – Di Bello lo aiuta a guadagnarsi la giornata.

E. Pinna (Cds)