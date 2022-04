Joe Barone (d.g. Fiorentina): “A Napoli ci servono punti per l’Europa League”

In occasione del centenario della nascita dell’Artemio Franchi a Palazzo Vecchio oggi è intervenuto davanti ai media il d.g. della Fiorentina Joe Barone sul prossimo impegno contro il Napoli. «La vittoria di ieri è stata importante, ma dobbiamo pensare partita per partita. La prossima è a Napoli e abbiamo bisogno di continuità. Il campionato sta diventando interessante per la lotta per l’Europa e noi ci siamo, però ci vuole concentrazione e tanto lavoro. Siamo concentrati partita per partita, pensiamo al Napoli e non già all’Europa. La parola chiave è continuità. Il VAR? Deve fare il suo lavoro, non entro mai nel merito dell’arbitraggio. Non dico niente sulle sue decisioni, ma anche ieri sera ci sono stati degli episodi. L’arbitraggio si assuma le sue responsabilità».

