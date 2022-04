Il Napoli cala il tris e vola: undicesimo successo in trasferta

Una prova super degli azzurri, terza vittoria consecutiva, undicesima in trasferta dove il Napoli ha finora raccolto più di tutte, 37 punti. Tante note positive, a cominciare dal giovane Zanoli protagonista della bellissima azione del vantaggio azzurro. Lancio con i piedi di Ospina, sponda di testa di Mertens e la volata fantastica di Zanoli con la palla filtrante perfetta per Dries. Dal dischetto Insigne è implacabile, così come è decisivo anche sul gol del raddoppio azzurro: geniale la sua pennellata su punizione per Politano che sorprende la difesa dell’Atalanta, si tratta del gol numero 21 su situazioni che nascono da calci piazzati. Da segnalare Mario Rui, terzino sinistro insuperabile dal suo lato, Koulibaly che dopo qualche incertezza in avvio, sale di livello e Lobotka, regista fantastico con il pallone sempre incollato ai piedi. Decisivo anche Spalletti dalla panchina con i suoi cambi. Prima Elmas e poi Fabian Ruiz e Lozano: forze fresche fondamentali in un match di grande intensità. Il Napoli regge al ritorno dell’ Atalanta e con un contropiede fantastico sigla il 3-1: Koulibaly esce palla al piede dall’area di rigore e lancia Lozano imprendibile sulla corsa che poi trova Elmas dall’altro lato, un assist che il macedone trasforma in oro mettendo in porta di piatto. Il gol che spegne definitamente l’Atalanta e suggella il successo che fa volare il Napoli in vetta.

