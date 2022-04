Le pagelle dell’attacco: Mertens di esperienza, Insigne-Politano di furbizia

Mertens, da vero veterano, fa il centravanti vero: fa a sportellate, fa salire la squadra e tutto l’attacco ne trae giovamento; a Insigne e Politano basta uno sguardo per trovare il buco nella difesa bergamasca prima ancora che la punizione venga battuta: furbizia, intelligenza chiamatela come volete, ma poi ci vuole la tecnica per la meravigliosa girata del 21 partenopeo.

POLITANO 7

Un gol bellissimo per esecuzione e qualità, frutto di un lavoro in allenamento costante e non certo di improvvisazione. La cerniera con Zanoli non sbanda mai, e lui non ha bisogno di fargli da balia. Una partita che lo ha visto mettere in costante difficoltà Djimsiti che ha sofferto le pene dell’inferno.

MERTENS 7

Un blitz degno dei tempi d’oro quando si getta in area e si fa buttare a terra da Musso. Palomino nel primo tempo soffre tantissimo per tenergli le misure anche perché spunta da tutte le parti. Nella ripresa le distanza sono siderali con la linea della palla e soffre di più, ma non smette di esser collante per la squadra.

INSIGNE 7,5

Un capitano che non si tira indietro sul calcio di rigore e trova un primo di tempo di grandissimo livello: gol su rigore ed assist meraviglioso su punizione. Sempre nel vivo del gioco, si abbassa nella ripresa a cercare il sostegno alla catena mancina e lo fa con sacrificio costante, prendendo calci e non sottraendosi alla battaglia.