FOTO – de Roon si scusa pubblicamente con Koulibaly

Dopo gli avvenimenti di razzismo visti ieri al Gewiss Stadium di Bergamo, sia durante che al termine della gara Atalanata-Napoli, in cui il giocatore più bersagliato è stato Kalidou Koulibaly, il centrocampista dei nerazzurri, Marten de Roon, su Twitter si è scusato pubblicamente col difensore del Napoli.

It still saddens me that there’s racism in football. On behalf of all the TRUE Atalanta fans and the people of Bergamo, I’d like to apologize to Koulibaly.

Mi rattrista ancora che ci sia razzismo nel calcio. A nome di tutti i VERI tifosi dell’Atalanta e dei bergamaschi, vorrei scusarmi con Koulibaly.