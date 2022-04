Non mollano. Le big del calcio europeo non mollano Fabian Ruiz. Il suo rinnovo con il Napoli, si sa, è in stand by e lui, spesso ha dichiarato di star bene a Napoli, ma di non disdegnare un eventuale ritorno a casa. E le grandi di Spagna, Real Madrid in testa, sono sulle sue tracce ormai da un po’. Ma stando alla stampa spagnola, e stando a quanto afferma calciomercato.com, i blancos non sono i soli ad “insistere”. Occhi fissi su Fabian anche da parte di Arsenal e PSG.