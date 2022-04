Elmas, sempre più prezioso: è in pratica il dodicesimo titolare

Elmas chiude la partita. Ancora una volta decisivo il macedone, ancora una volta partendo dalla panchina, il vero e proprio titolare aggiunto, l’unico nel Napoli di Spalletti ad aver giocato tutte le partite stagionale. Un po’ più del dodicesimo uomo, insomma. 40 presenze. Un jolly preziosissimo schierato dal tecnico azzurro in tutti i ruoli dell’attacco: a Bergamo è partito a destra al posto di Politano e poi con l’ingresso di Lozano per Insigne si è spostato a sinistra. Terza rete in campionato, pesantissima. Elmas è cresciuto, facendo passi avanti anche sotto l’aspetto dell’intensità e della continuità di prestazioni, migliorando quindi altre caratteristiche del suo repertorio. Il gioiello macedone, 22 anni, è uno dei migliori giovani a livello europeo, punto fermo anche della Macedonia del Nord . Uno dei suoi punti di forza sta nella straordinaria duttilità: può giocare da trequartista alle spalle della punta centrale, esterno d’attacco a sinistra oppure a destra, mezzala di centrocampo o anche tra i due in mezzo al campo. E nel Napoli ha ricoperto un po’ tutti i ruoli dando sempre un contributo positivo. A Bergamo è entrato al 14mo della ripresa e dopo 22 minuti ha firmato la rete del 3-1, quella che ha chiuso i giochi. Un colpo da biliardo dopo un controllo pregevole con il pallone incollato al piede: qualità e freddezza.

