Di Bello ringrazia il Var, bocciato da “Il Mattino”. Mai in pugno la partita!

Facesse una statua a chi ha voluto la Var in campo: perché lo ha salvato da una figuraccia epica. Come non abbia potuto vedere il contatto tra Musso e Mertens resta uno dei misteri del calcio. Lo salva Aureliano che gli dice di andare a vedere. Contatto in area Napoli tra Muriel-Anguissa non è da rigore: non c’è spinta ma neppure fallo del nerazzurro. Non dà mai l’impressione di avere in pugno la gara. Fonte: Mattino.it