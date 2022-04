BASKET – Colpo a Treviso della Gevi Napoli e secondo successo di fila del roster azzurro

Dopo aver battuto Brindisi nello scorso turno di campionato, la Gevi Napoli ieri sera ha affrontato al Palaverde la compagine di Treviso. Il roster azzurro vince con il punteggio di 67-77, dopo che nel primo tempo erano avanti anche di oltre 20 punti. Decisivo per la Gevi Napoli McDuffie con 27 punti, in doppia cifra anche Parks e Zerini. A fine gara le parole del coach azzurro Buscaglia: “Abbiamo ricominciato dalle ultime prestazioni, quelle con Tortona e Brindisi.. Abbiamo giocato un buon primo tempo, mentre nel terzo quarto ci sono stati troppi errori, Treviso ha fatto meglio di noi in quel frangente. Sono invece contento del quarto finale perché abbiamo ripreso a giocare con pazienza, lavorando bene sia sul piano offensivo che difensivo. Molto bene la presenza in partita di tutti i miei giocatori. McDuffie è stato molto bravo con i suoi canestri ma spicca la prestazione dell’intera squadra”. Sabato sfida casalinga contro il Brescia alle ore 20,10 al Palabarbuto.

La Redazione