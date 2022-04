Bargiggia: “Napoli? Un capolavoro. Spalletti ha fatto i cambi nel tempo giusto, con Lozano ed Elmas”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Sul Napoli

“Con l’Atalanta è stato veramente un capolavoro, una sorpresa. Avevo detto che dentro al Napoli era quasi stata fatta una tabella di girare nella versione ottimistica a meno cinque in questo turno. Vincere senza Osimhen, Di Lorenzo, Rrahmani… anche lo stesso Napoli non se lo aspettava. Spalletti ha indovinato la formazione, che era abbastanza forzata nelle scelte. Ha però indovinato il modulo ed è stato bravo a cambiarlo a partita in corso. Spalletti ha fatto anche i cambi nel tempo giusto, con Lozano ed Elmas. Cosa si può dire? Che ha la certezza di entrare in Champions, e non è una cosa da poco. La conseguenza è che adesso ha un appeal ed una sicurezza economica maggiore. Ottima anche la scelta di De Laurentiis di ingaggiare Spalletti dopo due anni di inattività, che, come calcio, come gestione, vince il confronto con Gattuso. De Laurentiis sta dando una grande mano a Spalletti. Fa meno dichiarazioni e meno conferenze, e l’asset sta funzionando alla grande”.