Bagni: “Credo che l’Inter purtroppo vincerà ancora”

Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente.

“Juventus-Inter? Anche il pareggio sarebbe stato un vantaggio enorme. Credo purtroppo che l’Inter, nonostante la prestazione non all’altezza, sia ancora in grado di vincere. Magari il Milan stravince però. Le prestazioni di Lobotka sono aumentate moltissimo. Se si va a vedere i prezzi con cui è stato venduto si vede che il Napoli l’ha pagato tanto, ora la situazione sta pagando. Senza Osimhen segnano di più gli esterni? Non è una coincidenza, è la qualità del gruppo. Lozano è entrato in modo straordinario, Elmas ha fatto un gol da fuoriclasse: poteva fare tutto e ha rubato il tempo a Musso. Forse ha sbagliato come tecnica ma l’idea non era male. Uno che sbaglia l’interpretazione ma poi ragiona davanti al portiere fa bene. Secondo me ha ragionato anche prima che gli stesse arrivando il pallone”.