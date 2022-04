Antonio Corbo, giornalista: “Il Napoli è consapevole della sua forza”

A “Marte Sport Live” Antonio Corbo, giornalista:

“Il Napoli sta affrontando una cavalcata con responsabile attesa e fiducia consapevole. Ha carte importanti da giocare e ha dimostrato di possedere tali qualità a Bergamo. C’era un timore inconscio prima della gara di ieri, Gasperini è bravissimo nello scomporre e bloccare i meccanismi tattici e leziosi delle squadre avversarie. Il Napoli è consapevole della sua forza, ci sono tanti pregi. Nella partita di ieri fatalmente ci si è dimenticati di Osimhen, quando c’è un’assenza invece spesso diventa un alibi. Il Napoli ha dimostrato la sua maturità, come non aveva fatto in altre partite. La squadra è fisicamente ritrovata, Mertens era stato emarginato troppo presto. Zanoli? Mi spiace sia stato tenuto un po’ in guardaroba, a Castel di Sangro ne rimasi incantato. Sembrava fosse troppo leggero per l’inverno, invece Spalletti l’ha tirato fuori. L’esempio di Zanoli è una critica al calcio italiano. Di lui nessuno sapeva niente, perché purtroppo i giornalisti non partecipano agli allenamenti. Questo è un malcostume del calcio italiano. I giornalisti non hanno potuto osservare un talento sicuro, giocatore di personalità scoperto da Giuntoli. Giocatore importantissimo, poteva essere utile anche prima. Bari in Serie B? Questo avvicina la società a scelte importanti, De Laurentiis deve decidere se privarsi del Napoli o del Bari. Per me cercherà prima di andare in Serie A con il Bari e poi deciderà. Il Napoli peraltro non ha assolutamente l’esigenza di cedere. Per molti la debolezza del Napoli è la Filmauro, gli americani punterebbero ad acquisire più la Filmauro che lo stesso Napoli. Sarebbe un patrimonio perché ha un sacco di diritti. Vedo un futuro abbastanza roseo per il Napoli se ci saranno ancora i conti in ordine e una gestione equilibrata dopo decisioni bizzarre”.