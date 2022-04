Allan non trova “fortuna” in Inghilterra, sarà ceduto dall’Everton

Al Napoli era un punto di riferimento del centrocampo di Sarri, ma in Inghilterra, Allan, ex azzurro, non ha trovato ” fortuna”. L’avventura di Allan all’Everton potrebbe essere già finita. Come scrive oggi The Sun, l’ex centrocampista del Napoli sarà infatti ceduto già quest’estate dai Toffees, non intenzionati a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023, come riportato da Tuttomercatoweb.

Il brasiliano, arrivato a Liverpool nel 2020, ha collezionato finora 52 presenze senza mai riuscire però a ripetere i livelli di rendimento mostrati in Serie A.