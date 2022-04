Adani: “Contro l’Atalanta gli azzurri hanno vinto da squadra matura”

L’ex calciatore, ora opinionista sportivo, Lele Adani, ha parlato a “90° minuto”, in merito alla partita Atalanta-Napoli, come riportato da TuttoNapoli. “A Bergamo la partita era decisiva per l’Atalanta e per il Napoli. Il Napoli ha vinto ma l’Atalanta non ha demeritato. Gli azzurri hanno vinto da squadra matura, l’Atalanta ha sviluppato gioco mentre il Napoli ha fatto delle grandi giocate. Non aveva Osimhen però ha lavorato sulla qualità, sulla tecnica, sui momenti in cui colpire. Ha difeso e contenuto e al momento giusto ha allungato di nuovo. Una vittoria veramente pesante per una squadra che punta allo scudetto”.