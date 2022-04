UFFICIALE – Il Bari conquista la promozione in B. Domenica felix per la famiglia De Laurentiis

La domenica calcistica per la famiglia De Laurentiis è stata davvero memorabile. Prima il Napoli sbanca Bergamo battendo l’Atalanta per 1-3 e nel pomeriggio il Bari conquista la promozione in serie B. La squadra pugliese allenata da mister Mignani, gli bastava un pari, dopo la sconfitta del Catanzaro, ma vince sul campo del Latina. Decisiva la rete di Antenucci. In terra ciociara ora la festa dei “galletti”.