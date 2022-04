Spalletti premia il 18enne Ambrosino

La prima volta nello scorso novembre, in Europa. Stavolta, invece, sarà Serie A: Giuseppe Ambrosino, la stellina classe 2003 della Primavera, si prende la prima convocazione in prima squadra con Spalletti, chiudendo al meglio due settimane da sogno. A metà marzo la doppietta al Sassuolo nel torneo baby e il gol al Pescara, poi la convocazione in nazionale Under 19 – qualificata da protagonista al prossimo Europeo di categoria -, quindi la chiamata tra i grandi.

Le assenze di Osimhen, Ounas e Petagna aprono le porte al 18enne di Procida, simbolo della cantera napoletana che ha conosciuto quasi dieci stagioni fa. Anni altalenanti e di sacrifici, di sogni con papà Mimmo – il primo tifoso – su un traghetto verso casa. Da settembre l’esplosione con Frustalupi, il nuovo tecnico della Primavera: fin qui 14 gol in 23 gare. Di solito non fa trasparire emozioni sotto porta e neanche ieri quando ha ricevuto da Spalletti la notizia che sarà a Bergamo. Al papà il primo messaggio dopo la notizia: oggi niente Torino nel torneo Primavera, Peppe sarà in panchina a Bergamo. A Procida già sperano di vederlo domattina con un bel sorriso e tre punti in più. Fonte: Il Mattino