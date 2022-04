SERIE A FEMMINILE RISULTATI – A.s. Roma straripante. Vittorie per Milan e Juventus

La domenica della serie A femminile, vedeva impegnate le prime tre della classifica. La capolista Juventus batte la Sampdoria per 3-1 e tiene a distanza l’A.s. Roma. Le giallorosse sono straripanti, netto 7-1 contro l’Hellas Verona in gol tra le altre Pirone e Glionna. Infine successo esterno dell’A.c. Milan contro l’Empoli Ladies per 0-3.

A.s. Roma-Hellas Verona 7-1

Empoli Ladies-A.c. Milan 0-3

Juventus Women-Sampdoria 3-1

La Redazione