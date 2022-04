SERIE A – Atalanta-Napoli 1-3, i top e i flop della squadra azzurra

Dopo la sosta per gli spareggi ai mondiali in Qatar, ritorna il campionato e al “Gewiss Stadium” si gioca la sfida tra l’Atalanta e il Napoli. Partono meglio gli orobici che pressano tanto e vanno vicini al gol con Malinovski, parata di Ospina. Al primo affondo gli azzurri passano con il rigore per il fallo di Musso su Mertens, Insigne si dimostra freddo dal dischetto. I partenopei si chiudono e bene e giocano di rimessa. Il raddoppio arriva dall’assist al bacio del capitano e Politano al volo batte il portiere di casa. L’Atalanta però non si arrende e cerca il gol che arriva con De Roon, la difesa ospite non bene. Ospina si supera anche su Boga. Il Napoli realizza la terza rete, contropiede di Lozano ed Elmas segna con freddezza. Un successo, l’undicesimo in trasferta che praticamente è il pass staccato per la zona Champions, quindi tutto concentrato per la lotta al tricolore. Ecco le pagelle della sfida di “Bergamo”.

Top

Ospina 7 – Anche questo pomeriggio il portiere colombiano è stato decisivo con due grandi interventi. Uno su Malinovsky e nella ripresa su Boga. Per il resto sicuro con i piedi come sempre e freddo fino alla fine della gara.

Zanoli 7 – Alla vigilia il terzino ex Carpi classe 2000 era l’osservato speciale e incide sin da subito. Suo lo spunto dove nasce il rigore per il Napoli. Bene anche nelle diagonali tra primo e secondo tempo. La personalità non gli manca e la scelta di Spalletti viene premiata.

Juan Jesus 6,5 – L’ex di Inter e Roma dove sostituire Rrahamani, ma come spesso ha fatto in questa stagione è stato attento dall’inizio alla fine. Muriel non tocca palla e non incide come suo solito.

Mario Rui 7 – Una delle migliori partite del terzino mancino portoghese. Perfetto nelle diagonali difensive e rispetto al passato non cala mai la concentrazione. Sfiora il gol nel primo tempo e sarebbe stato il corollario al suo match perfetto.

Lobotka 7.5 – Anche oggi il centrocampista slovacco è stata una spina nel fianco per gli avversari. Recupera palloni in mezzo al campo e da un suo spunto nasce la punizione del raddoppio azzurro. Davvero impeccabile fino alla fine, solo un piccolo errore ma era oltre il minuto 90, ci può stare.

Politano 6,5 – La settimana di Politano non era delle più semplici. Ritorno dalla nazionale con un piccolo acciacco fisico e la delusione per il mancato mondiale. A Bergamo segna un gol molto bello su assist di Insigne e rimane sorpreso anche lui. Cala nella ripresa ma prestazione più che sufficiente.

Insigne 7,5 – Il capitano era nell’occhio del ciclone dopo la gara della Nazionale e si temeva un calo psico-fisico. Il ragazzo di Frattamaggiore però ha risposto come solo i campioni sanno fare. Trasforma il rigore con freddezza e pennella la palla per la rete di Politano. Senza dimenticare che dà una mano in difesa, insomma è dappertutto.

Lozano 6,5 – Il messicano era arrivato solo ieri ed ha svolto la rifinitura, però il suo ingresso in campo ha incisi e come sulla partita. Il contropiede dell’1-3 nasce da un suo spunto dove Elmas concretizza. Va vicino al gol personale, fuori di poco. Il “Chucky” ha inciso e come se lo ha fatto.

Elmas 6,5 – Il macedone dall’arrivo di Spalletti è cresciuto sul piano dei gol e delle prestazioni. Segna con una freddezza incredibile sull’assist di Lozano. Entra e decide che si vuole di più?

Mertens 6,5 – Il belga inizia la gara procurandosi il rigore che Insigne trasforma, poi da una mano in difesa e nei contrasti. Nella ripresa cala ma resta sempre sul pezzo, Bergamo gli porta bene.

Flop

Koulibaly 5 – L’inizio della gara del difensore senegalese non è stata delle migliori. Due errori in fase d’impostazione e non la sua solita sicurezza. Sul gol dell’Atalanta salta male e De Roon non perdona. Rimedia nel finale, ma non bene come suo solito.

Zielinski 4,5 – Il centrocampista polacco non era al top, dopo la gara della nazionale, però è apparso lento e impacciato nella manovra. Cerca di farsi vedere ma non riesce ad incidere.

Anguissa 5,5 – Il primo tempo del centrocampista del Camerun è stato tra i più difficili, errori negli appoggi e soffre il pressing dell’Atalanta. Meglio nella ripresa dove ritrova la condizione. Peccato per il giallo che gli costa la squalifica contro la Fiorentina.

