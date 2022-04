Serie A 31°giornata, Sampdoria – Roma: Vittoria di misura per i giallorossi!

Serie A 31°giornata, Sampdoria – Roma:

Prima occasione della partita è per gli ospiti con Ibanez, il quale di testa colpisce forte con pallone in curva. I padroni di casa si fanno avanti con Caputo ma non impensierisce il portiere avversario, il tiro è centrale e debole. Alla mezz’ora i giallorossi trovano la rete del vantaggio con Mkhitaryan sfruttando un rimpallo a suo favore, e sotto porta segna facilmente. Ancora Roma pericolosa, stavolta con Abraham, ma spreca calciando largo. Nella ripresa poche emozioni, le due squadre non riescono a creare azioni concrete. Abraham potrebbe chiudere dopo aver ricevuto palla dal limite ma la difesa sventa il pericolo mandando in angolo il pallone. La Sampdoria si butta in avanti e ci prova con Candreva e Quagliarella ma trovano un muro e palloni respinti in corner. La Roma sigilla la propria area e resiste fino alla fine dopo 5 minuti di recupero.

Tabellino

MARCATORI: 26′ Mkhitaryan.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari (90′ Yoshida), Colley, Murru (60′ Augello); Thorsby (72′ Trimboli), Rincon (60′ Vieira), Candreva; Sensi (45′ Quagliarella); Sabiri, Caputo. A disposizione: Ravaglia, Falcone, Augello, Supriaha, Askildsen, Magnani, Di Stefano. Allenatore: Giampaolo.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira (91′ Kumbulla), Cristante, Zalewski (80′ Vina); Pellegrini (91′ Bove), Mkhitaryan; Abraham (80′ Shomurodov). Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Gianluca Manganiello

AMMONITO: Ibanez, Bereszynski, Sergio Olivera, Sabiri, Pellegrini.