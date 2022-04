R. Bordin: “I napoletani mi diedero la forza per affrontare quella battaglia”

Atalanta e Napoli, i due club della sua carriera. Roberto Bordin è particolarmente legato a queste due maglie, ma di Napoli ha un ricordo “particolare”. Ne parla ai microfoni de Il Corriere dello Sport il giorno in cui a Bergamo si gioca una gara davvero importante:

«Di Napoli ricordo l’ambiente eccezionale, l’orgoglio di giocare in un club che voleva rilanciare le sue ambizioni di grande piazza dopo aver vissuto un’era irripetibile pochi anni prima».

Ricorda un momento particolare della sua vita e ringrazia i napoletani: «Col senno di poi, visto che è andato tutto bene, posso dire che è stata una “fortuna” ammalarmi a Napoli: i napoletani mi hanno dato forza, calore, entusiasmo per affrontare quella battaglia. È uno dei motivi, forse il più importante, per i quali non finirò mai di ringraziarli. Assistito dal dottor Russo, che era il medico del Napoli, ho voluto dare io la notizia, personalmente, per far cessare sul nascere ogni tipo di voce o illazione».