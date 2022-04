Mertens, passa tutta la vita nei 90 minuti di Bergamo

Presente, passato e futuro. C’è tutta la vita di Dries Mertens nei 90 minuti di Bergamo. Il belga al posto di Osimhen, non per prenderne il posto, ma magari per essere decisivo oggi, segnare un gol pesante e tenere il Napoli agganciato al treno scudetto. A fine stagione le strade di Mertens e del Napoli sembrano destinate a separarsi. D’altra parte le gerarchie dell’attacco azzurro sono oramai delineate: Osimhen gioca sempre, tutto il resto è marginale. Segnare oggi per restare domani, questo dovrebbe essere il titolo del ritornello che frulla nella testa di Dries. Ha tutte le intenzioni di fare quello che storicamente gli riesce meglio (gol) e provare a scrivere una nuova pagina indimenticabile della sua storia in azzurro. Bergamo e l’Atalanta, poi, non gli sono poi così ostili. Il passato (eccolo) parla chiaro: 4 gol in 16 partite di campionato. Stavolta, poi, c’è un motivo in più che ha un nome, anzi due: Ciro Romeo. Un’esultanza per lui, sarebbe il regalo più bello per consacrare la paternità.

Il Mattino