LIVE SERIE A – Atalanta-Napoli (3/4/2022)

Arbitro: Di Bello; Ass1: Alassio; Ass2: Del Giovane; IV: Massa; VAR: Aureliano; AVAR: Longo

Questo pomeriggio al “Gewiss Stadium”, fischio d’inizio alle ore 15,00, l’Atalanta sfiderà tra le mura amiche il Napoli, match valevole per la trentunesima giornata di campionato. All’andata vinsero gli orobici per 2-3, una sfida che si preannuncia ricca di gol e di spunti interessanti. Per gli orobici out per infortunio Toloi. In casa azzurra assente per infortunio: Meret, Ounas e Petagna e per squalifica Rrahamani e Osimhen. lnapolionline.com vi terrà aggiornati in tempo reale.

La Redazione