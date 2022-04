Laudisa, giornalista: “Spalletti e’ sempre piu’ in corsa per lo scudetto”

Carlo Laudisa, giornalista, ha commentato la vittoria del Napoli contro l’Atalanta per 1-3, ecco le sue parole: “Importanti i 3 squilli del Napoli in casa Atalanta. E Spalletti ora e’ sempre piu’ in corsa per lo scudetto”

