La voce della società azzurra: “Vinciamo noi, nell’urlo innamorato di un intero popolo”

E’ azzurro il cielo sopra Bergamo. Il Sole di Napoli illumina la Pianura Padana dove si alza l’urlo di un intero popolo. Insigne-Politano-Elmas, tre squilli che annunciano la marcia verso l’ultimo rettilineo del campionato. Il Napoli batte l’Atalanta in un match di altissima carica tecnica e tensione emotiva. Mertens si infila in area dopo una decina di minuti e Musso lo stende. Rigore. Lorenzo si prende la palla e la responsabilità da Capitano: 1-0! Prima che finisca il tempo ancora Lorenzo imbuca Politano su una intuizione da punizione: girata al volo di Matteo da vero campione, 2-0! La Dea reagisce alla grande e mette tutto quello che ha in corpo accorciando con De Roon. Ma l’anima azzurra è enorme come la voglia di vincere. Lozano vola verso l’area e lancia Elmas: destro preciso che vale oro, 3-1! Vinciamo noi, nell’urlo innamorato di un intero popolo. E’ azzurro il cielo sopra Bergamo…Fonte: SSC Napoli