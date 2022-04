Mentre il Napoli minimizza e la rosea insiste, Osimhen è rientrato

“Osimhen non è ancora rientrato”. Il Napoli ha dichiarato che il giocatore sta usufruendo di un permesso, ma si continua a fare polemiche. La Gazzetta fa notare che altri nigeriani, come Iheanacho del Leicester e Aina del Torino, sono rientrati e hanno giocato. Sarà stato per questo che l’attaccante nigeriano, per porre fine alle chiacchiere, in un momento così delicato della stagione, ha anticipato il rientro, tornando durante la notte, nonostante avesse il permesso del club per rientrare lunedì.