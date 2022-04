Gasperini ritrova Zapata: la punta partirà dalla panchina

Due mesi dopo, Zapata è tornato tra i convocati. L’attaccante colombiano s’infortunò all’adduttore sinistro contro il Genoa i 21 dicembre e poi si è fatto nuovamente male il giorno del suo rientro il 6 febbraio. Zapata che ha compiuto venerdì 31 anni, andrà in panchina. Sarà invece ancora assente Toloi per lo stiramento al flessore destro. Gasperini è alle prese con la gestione dei 14 di ritorno dalle nazionali. In porta ballottaggio tra Musso e Sportiello. Difesa a tre con Djimsiti, Demiral e Palomino, anche se i primi due hanno 180 minuti di Albania e Turchia nelle gambe. A centrocampo De Roon e Freuler, sulle fasce Hateboer e Zappacosta, quest’ultimo di rientro dalla squalifica si giocherà il posto con il danese Maehle. In quattro in lotta per due maglie sulla trequarti: Koopmeiners, Malinovskyi, Pessina e Pasalic. Boga, che è tornato disponibile, sarà la punta più avanzata con Muriel, reduce dagli impegni con la Colombia e rientrato solo giovedì sera a Bergamo che partirà dalla panchina, dove ci sarà anche Miranchuk, tornato anche lui a disposizione per questa partita. Tutti e due dovrebbero invece partire dall’inizio nel match di andata di Europa League di giovedì a Bergamo contro il Lipsia.

