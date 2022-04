DAZN – Spalletti: “Bene entrambe le fasce, la squadra è cresciuta”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, interviene ai microfoni di Dazn ed interrogato sul gol da calcio piazzato dice: “Insigne e Mario Rui concertano sempre la giocata, poi, Politano è stato bravissimo. Siamo usciti da situazioni difficili in stagione, ma a questo punto qui, non ci si può più tirare indietro. Abbiamo sofferto anche oggi, ad inizio di entrambi i tempi, ma dopo la percussione di Zanoli, che ha disputato un’ottima partita, la squadra ha cominciato a girare e anche quando l’Atalanta è rientrata, la squadra non si è disunita, anzi, è andata alla ricerca del terzo gol, ciò significa che è cresciuta. Oggi, le due fasce bene entrambe, sia Zanoli che Mario Rui, senza togliere nulla agli altri. Bene Lobotka, che riesce ad invertire la direzione di corsa e diventa difficile per gli avversari prendergli palla, quando tutto è chiuso, diventa lo sbocco per qualsiasi situazione. Passi in avanti sotto l’aspetto del carattere e della mentalità, saper essere creativi, ma alternando il tutto all’ applicazione e all’ esecutività, il tutto contro una squadra di livello alto. C’è ancora molta strada da fare, perchè abbiamo perso fin troppi punti in casa e non possiamo abbassare la guardia. Quello che hanno capito, questi ragazzi, è che si stanno giocando la felicità di un popolo…che se lo meriterebbe davvero!”