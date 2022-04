DAZN – Gasperini: “I primi due gol sono stati pesanti, poi diventa difficile”

Il tecnico dell’ Atalanta, Gasperini, al termine della gara contro il Napoli, che ha visto i nerazzurri sconfitti, interviene ai microfoni di DAZN: “Il Napoli ha gestito bene in contropiede, noi eravamo sbilanciati, d’altra parte, in gare come questa, se non raggiungi l’avversario sei a rischio di contropiede nel finale. Il Napoli ha gente veloce come Lozano, poteva succedere, era prevedibile. Abbiamo fatto bene a raddrizzare una partita che al primo tempo era finita immeritatamente 2-0, i primi due gol sono stati un po’ pesanti. Sono stati gli episodi, soprattutto il primo, a determinare la partita, e il secondo, questa punizione dove abbiamo dormito un po’… se in queste partite fai due episodi così è difficile recuperare su squadre forti come il Napoli“.