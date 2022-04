UFFICIALE – I convocati dell’Atalanta. Recupero in attacco per Gasperini

Domani al “Gewiss Stadium”, fischio d’inizio alle ore 15,00, l’Atalanta sfiderà il Napoli, gara valevole per la trentunesima giornata di campionato. Il tecnico degli orobici Gasperini recupera in attacco Zapata, mentre è out solo Toloi per infortunio.

PORTIERI: Musso, Rossi, Sportiello.

DIFENSORI: Demiral, Djimsiti, Hateboer, Maehle, Cittadini, Palomino, Pezzella, Scalvini, Zappacosta.

CENTROCAMPISTI: De Roon, Freuler, Koopmeiners, Malinovskyi, Pasalic, Pessina

ATTACCANTI: Boga, Cisse, Mihaila, Miranchuk, Muriel, Zapata.

Fonte: atalanta.it