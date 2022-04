Domani al “Gewiss Stadium” si giocherà la sfida tra l’Atalanta e il Napoli, valevole per la trentunesima giornata di campionato. Nella lista dei convocati il classe 2003 Ambrosino in attacco, mentre out Meret, Di Lorenzo, Ounas e Petagna, mentre per squalifica Rrahamani e Osimhen.

La Redazione