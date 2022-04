Serie A / Lazio-Sassuolo 2-1: Lazzari e Milinkovic-Savic spengono il Sassuolo

Diciottesimo confronto tra Lazio e Sassuolo che partono subito forte, arrivando al limite dell’area con qualità e rapidità: dopo 5′ minuti grande occasione per Scamacca che trova Strakosha pronto. Sul lato destro la Lazio spinge creando i maggiori pericoli grazie alla spinta di Lazzari e dà lì arriva il vantaggio segnato dal laterale laziale, che approfitta di un errore in impostazione di Ferrari per arrivare al limite dell’area, spostarsela sul sinistro e segnare. Il Sassuolo accusa il colpo e i biancocelesti sfiorano il raddoppio con Zaccagni e il tiro a giro di Marusic, ma Consigli risponde presente. La Lazio insiste, ma latita la precisione sotto porta e il Sassuolo si risveglia improvvisamente: riempie l’area di rigore laziale e prende prima un palo con Frattesi, poi, sul tiro di Henrique, Defrel se la ritrova sui piedi ma calcia centrale, facile per Strakosha. Alla ripresa del secondo tempo i biancocelesti trovano finalmente il raddoppio con Milinkovic-Savic, che approfitta della distrazione della difesa neroverde su un calcio di punizione battuto perfettamente da Luis Alberto per battere Consigli. Il Sassuolo non reagisce, anzi rischia di prendere più volte il terzo gol. Alla fine Traoré segna il gol della bandiera nei minuti di recupero, ma la Lazio vince in scioltezza.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic (84′ st Basic), Leiva (79′ st Cataldi), Luis Alberto (92′ st Akpa Akpro); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

A disposizione

Reina, Adamonis, Kamenovic, Hysaj, Cataldi, Basic, Akpa Akpro, Romero, Cabral, Moro.

Allenatore: Sarri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (74′ st Toljan), Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos (46′ st Rogerio); Frattesi (74′ st Harroui), Henrique; Defrel (84′ st Oddei), Raspadori, Traore; Scamacca (89′ st Samele).

A disposizione

Pegolo, Vitale, Chiriches, Peluso, Tressoldi, Toljan, Rogerio, Magnanelli, Harroui, Oddei, Ciervo, Samele.

Allenatore: Dionisi

ARBITRO: Rapuano

NOTE: Ammonizioni: Kyriakopoulos (S), Felipe Anderson (L), Frattesi, Harroui (S). Recupero: 5′ (st).