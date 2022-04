SERIE A FEMMINILE – Sconfitte casalinghe per Napoli e Pomigliano

Il campionato di serie A femminile entra nella fase decisiva della stagione, compreso la zona salvezza. In mattinata netta sconfitta interna del Pomigliano per 0-3 contro il Sassuolo. Per le campane anche il rigore fallito da Salvatori. Nel pomeriggio un altro k.o. della Fiorentina contro l’Inter per 2-0, mente perde in casa nello scontro diretto contro la Lazio, il Napoli, decide Ferrandi su calcio di rigore.

Pomigliano femminile-Sassuolo 0-3

Inter-Fiorentina 2-0

Napoli femminile-Lazio Women 0-1

