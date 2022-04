Qatar 2022 – Derby azzurro nel girone di Messi: Zielinski contro Lozano

Non ci sarà l’Italia al prossimo Mondiale 2022 in Qatar, ma i tifosi del Napoli potranno appassionarsi al torneo in Qatar continuando a seguire i propri beniamini impegnati con le altre nazionali. E ci sarà subito un faccia a faccia: l’urna ha infatti sorteggiato questo pomeriggio la Polonia di Piotr Zielinski e il Messico di Hirving Lozano nel Gruppo C. E sarà uno scontro probabilmente decisivo, visto che le due nazionali dovranno contendersi – almeno sulla carta – l’altro spot restante per la qualificazione vista la presenza dell’Argentina di Messi, oltre che dell’Arabia Saudita. È andata decisamente meglio a Dries Mertens e al Belgio testa di Serie: i Diavoli rossi sono stati sorteggiati nel Gruppo F con Croazia, Marocco e la rivelazione Canada, prima nel girone di Concacaf alle ultime qualificazioni. Spera nella qualificazione anche il Senegal di Kalidou Koulibaly: i Leoni della Teranga giocheranno nel Gruppo A insieme con i padroni di casa del Qatar, l’Olanda e l’Ecuador. Un girone in cui potranno giocarsi il passaggio del turno. Sembra invece più complicata la sfida che attende il Camerun di Anguissa, nel Gruppo G con Brasile, Svizzera e Serbia. Mattino.it