Osimhen: il ritardo nel rientro è per le indagini degli inquirenti

Già si stava montando il caso. Osimhen, il ritardo, lo spogliatoio irritato. In realtà, visto l’epilogo della gara tra la Nigeria ed il Ghana, i tafferugli, l’invasione di campo ed una persona purtroppo morta, l’attaccante nigeriano non è potuto tornare per tempo in Italia, perchè vi sono stati dei controlli e anche i protagonisti sono stati interrogati dagli inquirenti. Raffaele Auriemma scrive su Si Gonfia la rete:

“La polizia si è attivata per ricostruire l’accaduto e ha voluto sentire anche i protagonisti, testimoni oculari, come calciatori, allenatori e steward presenti sul campo. Osimhen, che ovviamente ha ricevuto dal Napoli il permesso a non rientrare giovedì, non ha potuto lasciare la Nigeria, proprio per la necessità di essere sentito dagli inquirenti nigeriani”.