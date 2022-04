Mercato – Luis Sinisterra (23 a giugno) non è un profilo che si può abbandonare

Non è finita, ovviamente: l’anno zero sta per arrivare, varie cose succederanno ancora e Luis Sinisterra (23 a giugno) non è un profilo che si possa abbandonare, così, senza aver almeno provato a capire quali siano i margini di intervento. Il “Progetto” esiste, prevede innesti di calciatori che abbiano prospettive più che interessanti, e Sinisterra rientra tra le figure di primo piano per un futuro da protagonista: rimane lì, nell’orizzonte sparso del Napoli, che intanto è andato gonfiandosi di identikit. Olivera già c’è – una traccia a sinistra partendo dal basso e poi c’è Kvaratskhelia, che però un problema pratico lo creerà sicuramente almeno ai titolisti dei giornali: gli troveranno un diminutivo, quando arriverà. A sinistra, la svolta sembra imminente. Fonte: CdS