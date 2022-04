Inchiesta plusvalenze: il Napoli a rischio “ammenda”

In pochissime ore, la questione “quarantena” relativa a Juventus-Napoli, poi il caso plusvalenze. Si tratta di un’ inchiesta che coinvolge altri dieci club. Stamattina ne scrive il Corriere del Mezzogiorno, che spiega che la motivazione è da individuare nell’«aver contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti quelli consentiti dai principi contabili in misura tale da incidere significativamente». Quello che ci si chiede, in maniera pratica, è: il Napoli rischia?

“Il Napoli, secondo le norme, non dovrebbe rischiare se non un ammenda con diffida, venendo contestata solo la violazione dell’articolo 31 comma 1, ossia «fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali o i comportamenti diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica”.