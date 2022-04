Il Comandante: “A Bergamo gara complicata ma niente scuse, possiamo vincere”

Si riparte da Atalanta-Napoli, da una sfida che ha un suo perché – tecnico, tattico, ambientale – da un’ora e mezza che varrà quanto un esame fondamentale, che Koulibaly comincia ad affrontare via etere, attraverso la radio ufficiale, per svelare il grado di preparazione: «Il Napoli sta benissimo. Il 2022 è cominciato per me come meglio non poteva, con il Senegal ho vinto la Coppa d’Africa e ci siamo qualificati per il Mondiale. Ma non è finita, perché adesso siamo in corsa per lo scudetto, che sarebbe un premio straordinario per tutti i napoletani. Con l’Atalanta abbiamo sempre sofferto, è una grande squadra, la affrontiamo con qualche assenza ma ciò non dovrà essere una scusa: sarà complicato batterli ma pensiamo di potercela fare».

Fonte: CdS