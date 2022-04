Giuntoli sa di dover individuare l’erede di Lorenzo Insigne, ecco la seconda opzione

Giuntoli cerca un destro che vada a sinistra e che provi a colmare un vuoto tecnico largamente annunciato. Prima che la preoccupazione divenisse ossessione, il Napoli ha cominciato a studiare Khvicha Kvaratskhelia (21), lo ha fatto inviando qualche 007 a seguire il Rubin Kazan, lo ha rifatto mesi fa, spedendo un inviato speciale in Georgia: la fase di perlustrazione ha avuto esito felice e Kvaratskhelia è diventato qualcosa in più di una tentazione, sa (quasi) d’acquisto, per una cifra che si aggirerà intorno ai dieci milioni di euro, che sembra (sembra) possano servire per dirsi appagati. Fonte: CdS