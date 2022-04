[Formazioni] Atalanta-Napoli, dubbio in difesa per Gasperini. Zielinski favorito rispetto a Fabian

Domani al “Gewiss Stadium”, fischio d’inizio alle ore 15,00, si giocherà la tanto attesa sfida tra l’Atalanta e il Napoli per la trentunesima giornata di campionato. Per il tecnico degli orobici Gasperini c’è un dubbio in difesa, se puntare o meno sul giovane Scalvini nel tridente di difesa. In attacco spazio a Boga, con Malinovsky al suo fianco, alle loro spalle Koopmeiners. In casa azzurra invece ci sono i recuperi di Fabian Ruiz e Zielinski a centrocampo, con il polacco in vantaggio sullo spagnolo. Per l’attacco spazio al tridente Politano, Mertens e Insigne. Infine Zanoli il favorito per sostituire Di Lorenzo.

Fonte: CdS