Fabian è debilitato: Spalletti pensa a Zielinski per la linea a tre

Prove tecniche di centrocampo. A Castelvolturno, Luciano Spalletti, valuta. Probabilmente ha già in testa il modulo con cui vorrà affrontare la partita, ma gli uomini deve ancora sceglierli. Eh sì, perchè non si deve dimenticare che Fabian si è appena ripreso, ieri, dall’ influenza, quindi non può essere al meglio. Il Corriere dello Sport scrive:

Il dubbio resta. Nonostante tutto: le sue condizioni migliorano, tanto che ieri ha svolto in gruppo l’intera seduta di allenamento, però l’impiego di Fabian dal primo minuto con l’Atalanta è considerato ancora a rischio. I segni della sindrome influenzale che lo ha colpito in settimana, un problema accusato anche nelle stagioni precedenti, sono ancora evidenti: il giocatore è ovviamente piuttosto debilitato, e non potrebbe essere altrimenti, e così Spalletti pensa a Zielinski per completare la linea a tre di centrocampo con Lobotka e Anguissa.