Del Genio, giornalista: “Se ci danno penalizzazioni, gli altri vanno radiati”

Su Tele A, è intervenuto Paolo Del Genio, giornalista, ecco le sue parole: “Sulla vicenda dei ragazzini possiamo dire che è un errorino per aggiustare il bilancio o forse far gravare meno Osimhen, ma è una quisquiliia rispetto a chi ce l’ha proprio come sistema da anni. Il Napoli ha un’immagine straordinaria, si doveva evitare ma al massimo si può fare una tiratina d’orecchie, non invece per quella di Juve-Napoli perché il Napoli ha avuto tutte le autorizzazioni in merito per i tre giocatori. Anche a questi colleghi del nord che intervengono sui deferimenti, informatevi, su cosa ha fatto un club e cosa altri club. Il deferimento è un atto formale, poi si concluderà in nulla, ma viene strumentalizzato e fa capire in che paese siamo e sono fortunato nel non aver avuto rapporti con certe persone squallide. Penalizzazione? Se a noi danno 5 punti per una operazione, gli altri vanno radiati (ride. ndr). Moltiplicate 5 x 42 operazioni (ride. ndr), ma non succederà nulla. Secondo me al massimo una multa per le plusvalenze e niente proprio per Juve-Napoli ed il precedente di Immobile non è per niente simile, dove si sospetta che abbia giocato positivo, mentre lì i 3 azzurri non avevano semplicemente la terza dose perché non riuscirono a farla. I tifosi però devono ricordare chi strumentalizza certi episodi, memorizzatelo e non seguiteli più. Già è stato un errore seguire alcuni che parlano solo per interessi popolari”.