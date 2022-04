CdS – La prima opzione per sostituire il 24 che va via

Si potrebbe parlare di opzione morale, che fa sempre la sua figura: ma tra il Napoli e Mathias Olivera (24) la distanza quella che separa la penna dalla modulistica, utilizzabile più in là. Poi tutto quello che bisognava dirsi, è stato sussurrato (pare) con reciproca soddisfazione: al Getafe andranno undici milioni di euro, a cui verranno affiancato gli immancabili bonus. È una trattativa senza tempo, cominciata in epoca non sospetta e però prossima alla conclusione: non ci fosse quel principio di prudenza a cui conviene far riferimento, si passerebbe direttamente al brindisi. Mancano tre mesi all’apertura (ufficiale) delle trattative e il cin-cin può essere almeno ritenuto ufficioso, come lasciato intuire dal presidente del Getafe. «Il suo trasferimento in Italia è praticamente in stato avanzato». Fonte: Cds